Женщине со связанным с анальным сексом страхом дали совет

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Олеся Мелехина дала совет женщине, которая призналась, что у нее есть страх, связанный с анальным сексом: она боится, что во время процесса начнется дефекация. Свою рекомендацию специалистка опубликовала в Telegram-канале.

По словам Мелехиной, анальное отверстие предназначено для выхода, а не входа. Нахождение в прямой кишке каловых масс является нормой, поэтому партнер должен отдавать себе отчет в том, что во время полового акта могут возникнуть неловкие ситуации, подчеркнула специалистка.

Она посоветовала сделать очистительную клизму за пять-шесть часов до интимной близости и накануне соблюдать диету: есть только твердую пищу и не употреблять овощи. Мелехина объяснила, что благодаря этому можно снизить риск позывов в туалет во время анального секса.

Ранее фармацевт Торрун Говинд предупредила об опасности секса в бассейне. По ее словам, половой акт в этом месте может привести к инфекционным заболеваниям.

