Раскрыта опасность секса в бассейне

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AlessandroBiascioli / Shutterstock / Fotodom

Фармацевт Торрун Говинд и сексолог Джиджи Энгл предупредили о последствиях секса в бассейне. О рисках, которые возникают во время такой интимной близости, эксперты рассказали в беседе с изданием Metro.

По словам Говинд, секс под водой не является автоматически опасным, но вызывает риски, о которых люди часто не задумываются. «Водная среда усугубляет воздействие химических веществ, бактерий и вызывает раздражение. Грязь или органические вещества в таких средах, как озера или плохо обслуживаемые гидромассажные ванны и бассейны, могут привести к нарушению хрупкого баланса бактерий и pH влагалища, защищающего от инфекций», — объяснила она.

Энгл отметила, что из-за секса в воде у женщин могут развиться дрожжевые инфекции, бактериальный вагиноз, контактный дерматит и общее раздражение кожи. У мужчин же секс в воде гораздо реже приводит к осложнениям, добавила сексолог.

«Кроме того, есть риск поскользнуться и упасть, поэтому если вы все-таки решились на это, не стоит заниматься сексом в бассейне стоя, лучше сядьте на выступ или ступеньку», — предупредила Энгл. Эксперты также призвали избегать секса на публике и выбирать для экспериментов личный бассейн или гидромассажную ванну.

Ранее сексолог Ольга Василенко рассказала о правилах хорошего орального секса. По ее словам, для этого женщинам не нужно учиться горловому минету.

