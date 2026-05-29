Европейская страна осудила Прибалтику за угрозу ударить по Калининграду

Президент Хорватии Миланович: В Прибалтике не должны говорить об ударах по Калининграду

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что прибалтийские политики не должны говорить о возможности ударов НАТО по Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Это больше, чем несерьезность. Это не должны произносить», — подчеркнул политик. По его словам, принцип блоковой солидарности подразумевает ответственное поведение членов альянса.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что существует идея атаковать Калининград силами НАТО. Она, по его словам, продиктована необходимостью продемонстрировать решительный настрой Прибалтики, а проблема не в Сувалкском коридоре — «проблема в возможностях, которые есть в Калининграде».