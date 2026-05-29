03:01, 29 мая 2026

14-летняя школьница отбилась от извращенца-неудачника

Никита Савин
Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Школьница из американского штата Мичиган отбилась от извращенца-неудачника, который позже попытался изнасиловать пожилую женщину. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел вечером 12 мая в городе Кентвуд. 14-летняя девочка возвращалась домой, когда рядом с ней остановился внедорожник, за рулем которого был 29-летний Джон Мур. Мужчина выскочил из машины, схватил школьницу сзади и сказал: «Попалась!» Девочка извернулась, ударила преступника и убежала. По данным полиции, Мур получил травму.

Задержать мужчину удалось лишь на следующий день, когда он напал на пожилую женщину. 66-летняя американка работала в саду, Мур подошел к ней, отпустил неприличный комментарий и напал. Женщине также удалось отбиться от извращенца.

После ареста Мура выяснилось, что летом 2025 года он получил условный срок после того, как несколько раз попадался на съемке видео под юбками женщин в общественных местах.

Ранее сообщалось, что в США работник заправочной станции спас 16-летнюю школьницу от похитившего ее вооруженного насильника. Девушка сумела попросить о помощи.

