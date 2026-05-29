19:51, 29 мая 2026Мир

Путин обвинил Запад в поставках Украине дронов для ударов по России

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Страны Запада поставляют Киеву беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) затем атакуют регионы России. Об этом журналистам в Астане заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Конечно, им (Украине — прим. «Ленты.ру») западники поставляют дроны — чего проще-то, свинтил, кнопку нажал и полетело», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что трагедия, происходящая в настоящее время на Украине, является результатом действий западных политиков. При этом он подчеркнул, что Россия никогда не угрожала и не угрожает европейским странам.

Ранее Путин сообщил, что ему докладывают о новых попытках ВСУ ударить по территории России.

