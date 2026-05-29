Назван самый дорогой футбольный клуб мира

Мадридский «Реал» стал самым дорогим футбольным клубом мира

Им в пятый раз подряд стал мадридский «Реал». Его стоимость составляет 9,5 миллиарда евро. Также в прошлом сезоне мадридцам удалось добиться выручки в 1,265 миллиарда евро — это рекорд для спортивных организаций.

Следом за «Реалом» в списке самых дорогих клубов идет «Барселона» — она стоит 7,5 миллиарда евро. Замыкает ведущую тройку английский «Манчестер Юнайтед» — его стоимость равна 7,2 миллиарда.

В сезоне-2025/2026 «Реал» занял второе место в чемпионате Испании. Также он вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, уступив мюнхенской «Баварии» с общим счетом 4:6.

Ранее стало известно, что новым главным тренером мадридского клуба будет португалец Жозе Моуринью. Контракт с 63-летним специалистом рассчитан на срок до 2029 года.