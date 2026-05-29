Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
20:30, 29 мая 2026Спорт

Назван самый дорогой футбольный клуб мира

Мадридский «Реал» стал самым дорогим футбольным клубом мира
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Albert Gea / Reuters

Назван самый дорогой футбольный клуб мира. Об этом сообщает Forbes.

Им в пятый раз подряд стал мадридский «Реал». Его стоимость составляет 9,5 миллиарда евро. Также в прошлом сезоне мадридцам удалось добиться выручки в 1,265 миллиарда евро — это рекорд для спортивных организаций.

Следом за «Реалом» в списке самых дорогих клубов идет «Барселона» — она стоит 7,5 миллиарда евро. Замыкает ведущую тройку английский «Манчестер Юнайтед» — его стоимость равна 7,2 миллиарда.

В сезоне-2025/2026 «Реал» занял второе место в чемпионате Испании. Также он вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, уступив мюнхенской «Баварии» с общим счетом 4:6.

Ранее стало известно, что новым главным тренером мадридского клуба будет португалец Жозе Моуринью. Контракт с 63-летним специалистом рассчитан на срок до 2029 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можем сровнять с землей всех». Путин высказался о переговорах по Украине, угрозах в адрес России и вероятности войны с Европой

    Минобороны Украины предупредило о риске атак 30-31 мая

    Россиянин придумал необычный способ борьбы с гниющим мусором у дома

    Названы разрешенные для купания места в Москве

    Бывшая жена Дмитрия Пескова показала фигуру в бикини на отдыхе

    В Киеве прогремели взрывы

    Подросток осквернил памятник Ленину в российском регионе

    В глубинах океана обнаружили неизвестных науке акулу-призрака и шар смерти

    Назван коварнейший вид алкоголизма

    В Иране раскрыли детали проекта соглашения с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok