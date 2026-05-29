В Иране рассказали об обмене посланиями с США

Багаи: Иран продолжает обмен посланиями с США, договоренности пока нет

Иран продолжает обмен посланиями с США, договоренности об окончании конфликта пока нет. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, его слова приводит агентство IRNA.

«Договоренность пока окончательно не выработана, обмен посланиями продолжается», — отметил дипломат.

Он уточнил, что сейчас решается вопрос о прекращении конфликта, а темы, связанные с ядерной программой Ирана, на данный момент не обсуждаются.

Багаи также высказался о снятии морской блокады со стороны США, отметив, что Тегеран изначально считал ее незаконной и нарушающей перемирие. Он призвал посмотреть, будет ли Вашингтон действовать согласно своим заявлениям, или это лишь пропагандистский тезис.

Говоря о свободном проходе через Ормузский пролив, представитель МИД указал, что управление водной артерией ложится на Иран и Оман, как прибрежные страны.

Ранее сообщалось, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, предусматривающего продление перемирия на 60 дней. По данным Axios, теперь документ ожидает одобрения президента США Дональда Трампа. Иранское агентство Tasnim опровергло эту информацию, отметив, что текст меморандума до сих пор не был согласован и утвержден.

