22:09, 29 мая 2026Мир

Трамп озвучил два ключевых требования к Ирану

Трамп заявил, что Иран не должен иметь ядерного оружия и должен открыть Ормуз
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social озвучил два ключевых требования к Ирану.

«Иран должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия или бомбы», — подчеркнул глава Белого дома.

Вторым требованием стало открытие Ормузского пролива. Трамп считает, что водная артерия должна быть разблокирована для беспрепятственного судоходства без промедлений и пошлин.

Ранее сообщалось, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, предусматривающего продление перемирия на 60 дней. По данным Axios, теперь документ ожидает одобрения президента США Дональда Трампа. Иранское агентство Tasnim опровергло эту информацию, отметив, что текст меморандума до сих пор не был согласован и утвержден.

