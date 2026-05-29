Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:31, 29 мая 2026Экономика

США отказались вводить пошлины на палладий из России

Министерство торговли США не будет взимать пошлины на импорт палладия из России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Министерство торговли США не будет взимать пошлины на импорт необработанного палладия из России, говорится в заявлении.

«Министерство торговли не будет издавать приказы о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт палладия из России», — говорится в сообщении. Также уточняется, что решение принято в связи с отрицательными заключениями Комиссии по международной торговле США (USITC).

Ведомство заявило, что импорт этого металла из России не причиняет значительного вреда американской промышленности и не создает для нее серьезной угрозы.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент высказался по поводу возможности введения новых санкций против России. По словам главы министерства финансов США, администрация бывшего президента страны Джо Байдена не вводила серьезных санкций против Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском посольстве заявили о возможной инсценировке падения БПЛА в Молдавии

    Глава минфина США назвал три сценария по Ирану

    Билан рассказал о покупке дома мечты

    Президент Румынии объяснил залет дрона на территорию страны

    Экс-премьер Украины рассказал о возможных последствиях продолжения мобилизации в стране

    В Подмосковье троих мужчин осудили за разбой и похищение подростка

    В сети обсудили внешность 46-летней украинской актрисы на фото без нижнего белья

    Пленный из ВСУ попросил родственников связаться с ним через российских солдат

    США отказались вводить пошлины на палладий из России

    В России объявлены цены на новый небольшой кроссовер Kia

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok