США отказались вводить пошлины на палладий из России

Министерство торговли США не будет взимать пошлины на импорт палладия из России

Министерство торговли США не будет взимать пошлины на импорт необработанного палладия из России, говорится в заявлении.

«Министерство торговли не будет издавать приказы о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт палладия из России», — говорится в сообщении. Также уточняется, что решение принято в связи с отрицательными заключениями Комиссии по международной торговле США (USITC).

Ведомство заявило, что импорт этого металла из России не причиняет значительного вреда американской промышленности и не создает для нее серьезной угрозы.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент высказался по поводу возможности введения новых санкций против России. По словам главы министерства финансов США, администрация бывшего президента страны Джо Байдена не вводила серьезных санкций против Москвы.