Трампу запретили переименовать Кеннеди-центр в свою честь

23:18, 29 мая 2026

Суд в США запретил Трампу переименовать Кеннеди-центр в свою честь
Марина Совина
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Суд в Вашингтоне запретил президенту США Дональду Трампу переименовать главный театрально-концертный комплекс города «Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди» в свою честь, передает РИА Новости.

Суд постановил, что Трамп не имеет права переименовать центр без предварительного одобрения Конгресса. Конгрессвумен Джойс Битти, которая подала иск против переименования центра, получила постоянный судебный запрет на осуществление переименования.

Таким образом, суд предписал удалить имя Трампа из наименования театра, с фасада и с любых физических и цифровых вывесок.

Ранее в США переименовали Институт мира. Теперь организация называется «Американский институт мира имени Дональда Дж. Трампа». Также имя Трампа появилось на Кеннеди-центре.

