Мир
08:27, 4 декабря 2025Мир

Институт мира США переименовали в честь Трампа

NYT: Институт мира США переименовали в честь президента Дональда Трампа
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Институт мира США переименовали в честь президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что это является «мощным напоминанием о том, что может сделать сильное лидерство для обеспечения глобальной стабильности».

«Поздравляю, мир!» — добавила она.

Теперь учреждение называется «Американский институт мира имени Дональда Дж. Трампа».

Ранее президент США Дональд Трамп, рассуждая о получении Нобелевской премии мира, заявил, что ему удалось остановить восемь войн за восемь месяцев. Он понадеялся, что получит премию в 2026 году.

