Трамп пошутил про получение Нобелевской премии мира

Трамп пошутил, что рассчитывает получить Нобелевскую премию мира в 2026 году
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп пошутил, что рассчитывает все же получить Нобелевскую премию мира, только в 2026 году. Трансляция выступления президента США велась на сайте Белого дома.

«Я не думаю, что какой-либо [американский] президент остановил хотя бы одну войну. Я остановил восемь войн за восемь месяцев», — аргументировал свое предложение глава США.

Трамп удивился, что вопреки этим обстоятельствам он не получил Нобелевскую премию мира.

«Можете в это поверить? Даже я сказал, что это невозможно», — посетовал американский лидер, выразив надежду, что «на следующий год будет лучше».

Ранее Трамп заявил, что обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским наступление, к которому хотят перейти Вооруженные силы республики (ВСУ). Он также пообещал подумать о предоставлении Киеву дальнобойного оружия.

