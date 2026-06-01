Российский морпех рассказал о лаборатории беспилотников в ДНР

Лаборатория беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 61-й гвардейской бригады морской пехоты ведет видеоперехват на добропольском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал военнослужащий с позывным Капибара в беседе с РИА Новости.

«Создаем наземные станции управления, занимаемся видеоперехватом и разрабатываем собственные прошивки. Многие операторы применяют наши разработки для выполнения боевых задач», — рассказал Капибара.

По его словам, основной костяк команды составляют люди из разных подразделений.

Ранее военнослужащий с позывным Донор рассказал, что дрон «ПВХ-1» является самым востребованным в Вооруженных силах (ВС) России, он может выполнять сразу несколько функций.