06:35, 1 июня 2026Наука и техника

Российский морпех рассказал о лаборатории беспилотников в ДНР

РИА Новости: Лаборатория БПЛА 61-й гвардейской бригады морской пехоты ведет видеоперехват
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Лаборатория беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 61-й гвардейской бригады морской пехоты ведет видеоперехват на добропольском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал военнослужащий с позывным Капибара в беседе с РИА Новости.

«Создаем наземные станции управления, занимаемся видеоперехватом и разрабатываем собственные прошивки. Многие операторы применяют наши разработки для выполнения боевых задач», — рассказал Капибара.

По его словам, основной костяк команды составляют люди из разных подразделений.

Ранее военнослужащий с позывным Донор рассказал, что дрон «ПВХ-1» является самым востребованным в Вооруженных силах (ВС) России, он может выполнять сразу несколько функций.

