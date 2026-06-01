Парень пожаловался на заваливших его звонками по неожиданной причине дальних родственников

Пользователь Reddit с ником Worldly-Ad-5065 пожаловался, что оказался в эпицентре внимания, оказываемого в том числе самыми дальними родственниками, о существовании которых он давно забыл. До этого парень никогда не пользовался популярностью у своих близких.

«Недавно я выиграл крупную сумму денег в лотерею. До этого я был практически белой вороной в семье. На большинство встреч меня не приглашали, мои звонки оставались безответными и никто, казалось, не интересовался моей жизнью. После победы родственники, с которыми я не общался много лет, вдруг начали мне названивать. Некоторые просили о помощи с оплатой счетов, другие хотели, чтобы я инвестировал в их бизнес-идеи, а третьи прямо заявляли, что члены семьи всегда должны делиться своими достижениями», — написал автор.

Всем им 28-летний парень отказал, мотивируя это тем, что не собирается просто раздавать деньги и планирует с их помощью обеспечить свое будущее. После этого родственники открыто начали называть его эгоистом, упрекая в том, что он деньги его сильно изменили.

«До того, как у меня появились деньги, они не относились ко мне как к члену семьи. Так почему я должен вдруг начать относиться к ним иначе сейчас?» — заключил парень.

