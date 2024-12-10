«До сих пор в себя не придем» Истории россиян, которые выиграли миллионы в лотерею и изменили свою жизнь

«Национальная Лотерея» разыграет миллиард рублей в новогоднем «Мечталлионе»

Приближается Новый год, атмосфера любимого праздника, время чудес, загадывания и исполнения желаний. Многие мечтают стать миллионерами, а помочь в этом может добрая новогодняя традиция — розыгрыш 1 января тиража лотереи «Мечталлион», призовой фонд которого в этом году составит 1 миллиард рублей. Миллионы россиян покупают билеты не только для себя, но и в подарок, а в первый день Нового года садятся перед телевизором в ожидании чуда. Верно ли, что удача сопутствует тем, кто играет в первый раз, — в материале «Ленты.ру».

Вот уже третий год подряд 1 января ассоциируется с новой традицией — игрой и просмотром новогоднего тиража лотереи «Мечталлион» на Первом канале. Благодарим всех, кто провел 2024 год вместе с «Национальной Лотереей», и особенно поздравляем наших миллионеров, которых уже более 2 тысяч человек. В наступающем году мы готовим для вас множество захватывающих акций и продуктов, а, значит, каждый, кто уже с нами или готов к нам присоединиться, получит шанс на исполнение заветной мечты Ольга Костякова руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью «Национальной Лотереи»

Ключ к миллионам

Трансляция праздничного тиража «Мечталлион» пройдет на Первом канале 1 января 2025 года, сообщила пресс-служба оператора лотерей, организованных Минфином России. К любимому зимнему празднику билеты лотереи «Мечталлион» преобразились. Запоминающийся дизайн украсил билеты и открытки-билеты, наборы из 10 или 15 билетов в конвертах, сувенирных банках и коробках в виде чемодана Деда Мороза, сейфа «Ключ к миллионам» и набора «Время испытать удачу».

На билетах-открытках представлены вдохновляющие рисунки на новогоднюю тематику: от символа года и игрушки-щелкунчика до традиционной ели и сказочных сюжетов, стилизованных под открытки детства. И если кто-то еще раздумывает над подарками, то лотерейный билет может стать прекрасным дополнением, ведь это еще и реальный шанс выиграть денежные призы.

В новогоднем розыгрыше «Мечталлион» 1 января 2024 года 453 участника выиграли по 1 миллиону рублей, а еще четыре счастливчика разделили между собой суперприз — 100 миллионов рублей

В Ставропольском крае миллионерами стали девять человек. При этом общий объем выигрышей жителей области в праздничном тираже составил более 15 миллионов рублей. Как рассказала жительница села Каменная Балка Ставропольского края Нина, выигравшая 1 миллион рублей в новогоднем тираже «Мечталлион», она впервые участвовала в розыгрыше и купила лишь два билета в магазине «Магнит».

Счастливица не сразу поверила в выигрыш и некоторое время думала, что ее приз составляет 100 рублей, поэтому решила все проверить на местной почте. «Сотрудница посмотрела билеты и начала на все отделение кричать: "Посмотрите, у нас миллионерша!" Я чуть под прилавок не спряталась, так засмущалась от неожиданности», — вспоминает победительница. Теперь ее главная цель — помочь детям и внукам.

«У меня много детей, теперь я буду им помогать, к тому же внук через два года школу закончит. Нужно не транжирить деньги, а оставить детям для помощи. Дети пока не знают, сколько я выиграла, но я рассказала соседке. Вообще пусть люди знают, что я простая жительница села и выиграла миллион. Пусть тоже пробуют испытать удачу и играют в «Мечталлион», пусть знают, что это не обман», — сказала Нина.

Фото: предоставлено пресс-службой бренда «Национальная Лотерея»

Билет удачи

Сотрудница магазина из микрорайона Северо-Задонск города Донской Тульской области Оксана стала в этом году одной из 453 счастливчиков, выигравших 1 миллион рублей в новогоднем тираже «Мечталлион».

«Я работаю в магазине "Магнит", и перед Новым годом мужчина купил у меня 10 билетов. Мы еще с ним пошутили, что, если он миллион выиграет, то принесет нам шоколадку. А сама подумала и взяла себе тоже 5 билетов, чтобы испытать удачу. 1 января смотрели дома шоу по Первому каналу, зачеркивали числа. Муж расстроился, говорит, что не хватает одной цифры — 22. Мне казалось, что она была, но разбираться не стали. А потом приходит смс, я говорю: «Вон, пришло, что мы по 100 рублей выиграли». А там миллион. Мы опешили, нас током пробило с ног до головы и до сих пор в себя не придем никак», — рассказала Оксана.

Еще один победитель-новичок — Елена из Владимирской области — выиграла 1 миллион рублей, также купив два билета в магазине «Магнит»

«Играла в первый раз, до этого думала, что надо испытать удачу и купить лотерейный билетик, но всегда останавливала мысль "зачем тратить деньги, ведь я обычный человек и вряд ли что-то выиграю", но в этот раз решилась и купила. А еще продавщица посоветовала приобрести билеты "Мечталлиона" именно на 1 января, потому что в этот день большее число людей станет миллионерами», — рассказывает Елена.

В первый день 2024 года Елене пришли два СМС. «В первой я увидела выигрыш в 100 рублей, а во второй начала считать нули. Вижу — миллион. Но я так легко к этому отнеслась, потому что много разных СМС приходит, подумала, что это очередной спам. Тогда я пошла за билетами, они были в сумке. Проверила. Все сходится. Сказала мужу, свекру и свекрови, что выиграла миллион, но они не поверили. Тогда я скачала мобильное приложение "Национальная Лотерея", где увидела свои билеты и выигрыши — 100 и 1 000 000 рублей. Потом позвонила на горячую линию, где подтвердили, что билеты выигрышные, но сумму выигрыша не назвали. Тогда я поняла, что это все-таки миллион. Свекор со свекровью сказали, что это полный развод, но я в глубине души верила, что это реально», — поделилась победительница.

Фото: предоставлено пресс-службой бренда «Национальная Лотерея»

В семье Елены уже решили, на что будет потрачен выигрыш. «У нас есть квартира в ипотеку, в которой живет старшая дочь, она учится в медицинском на 4-м курсе, поэтому деньги потратим на ипотеку. Конечно, мы не погасим ее полностью, но понимание, что выплаты закончатся не в 2040 году, а значительно раньше, очень радует. Для моей семьи это большая поддержка. Когда есть дети, то думаешь только о них. Но я и себя чем-нибудь порадую, оставлю небольшую сумму. Играла первый раз в жизни, но оба моих билета выиграли. Обязательно буду играть дальше в лотерею, я уже даже дочери дарила билеты. Раньше я думала, скажу честно, что выигрывают только в Москве или больших городах. Но оказалось, что выиграть может каждый, даже обычный человек из маленького города», — отметила Елена.

Во Владимирской области миллионерами стали пять человек. Всего жители области выиграли в новогоднем тираже более 7 миллионов рублей.

Каждый второй

В первом новогоднем розыгрыше лотереи «Мечталлион», состоявшемся 1 января 2023 года, один из победителей — Андрей из Санкт-Петербурга — выиграл миллион, а узнал об этом, уже приехав из России в Узбекистан, где часто бывает в последние годы.

«На самом деле, никогда не участвовал в лотереях. Это в первый раз. Я даже не знаю, откуда мне в голову пришло купить билет. Я своей девушке сказал: "Давай я тебе подарю несколько билетиков на Новый год?", и себе несколько взял. И получилось случайно, что сделал себе такой подарок — миллион», — рассказал Андрей. Он занимается инвестициями и недвижимостью, а выигрыш уже вложил в покупку земли и дома.

Лотерея «Мечталлион» привлекательна не только размерами выигрышей, но и географическим охватом: победители выигрывали миллионные призы в большинстве российских регионов. В ТОП-10 по количеству миллионеров входят Московская область, Ленинградская область, Москва, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Иркутская, Новосибирская, Ростовская и Свердловская области и Красноярский край. Кстати, статистика подтверждает, что из всех игр «Национальной Лотереи» россияне чаще играют именно в «Мечталлион».

Фото: предоставлено пресс-службой бренда «Национальная Лотерея»

Сейчас вновь пришло время вспомнить о розыгрыше лотереи «Мечталлион» 1 января. Тем более, в первый день нового 2025 года бренд «Национальная Лотерея» разыграет 1 миллиард рублей, включая гарантированный суперприз от 100 миллионов рублей, среди всех участников своей флагманской лотереи.

В самом ожидаемом розыгрыше года каждый второй билет выигрывает

Атмосфера чуда для участников «Мечталлиона» продлится благодаря акции «Второй шанс: Рождественская сказка»: уже 7 января 2025 года среди всех зарегистрированных билетов на тиражи лотереи с 24 ноября по 1 января включительно пройдет дополнительный розыгрыш 500 призов по 50 тысяч рублей.

Билеты «Мечталлиона» можно купить на сайте nloto.ru и в мобильном приложении «Национальная Лотерея» для iOS и Android, а также в отделениях Почты России, собственной сети точек продаж лотереи и у партнеров бренда — магазинах «Магнит», «Дикси», «Пятерочка» и других. И без преувеличения можно сказать, что игра в «Мечталлион» 1 января становится новой новогодней традицией, которая заряжает участников позитивом на год вперед, дает шанс воплотить самую заветную мечту и изменить жизнь.

Информация «ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 4 («Мечталлион»), срок проведения лотереи — до 29.08.2034 г. Фраза «разыграет один миллиард рублей на всех» указывает на минимальный размер призового фонда, который будет разыгран в тираже №119, дата розыгрыша 01.01.2025. Фраза «каждый второй билет выигрывает» указывает на параметры розыгрыша тиража №119 и означает, что общая вероятность выигрыша при проведении розыгрыша до 50 хода включительно равна 1 к 2,09. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333. Оператор лотерей ООО «Спортивные Лотереи». «Второй шанс: «Рождественская сказка», срок проведения акции — с 01.11.2024 по 07.02.2025 г. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, призовом фонде акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте nloto.ru.