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16:26, 25 июля 2026 (обновлено: 16:34, 25 июля 2026)Бывший СССР

Возможность достичь мира на Украине при Зеленском оценили

Мендель: Украина не достигнет мира, пока Зеленский руководит страной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Украина не сможет достигнуть мира, пока страной руководит украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом заявила бывший пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«При правлении Зеленского Украина будет просто деградировать, не имея шансов на вступление в ЕС, проведение реформ или экономический рост. Кроме того, Украина не сможет достичь мира при Зеленском, человеке, который извлекает выгоду из войны», — написала она.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конфликт на Украине следует заморозить и вернуться к стамбульским договоренностям. Глава Казахстана отметил, что получает множество сигналов из Европейского союза и США относительно мирного урегулирования украинского конфликта.

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