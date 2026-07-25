Возможность достичь мира на Украине при Зеленском оценили

Мендель: Украина не достигнет мира, пока Зеленский руководит страной

Украина не сможет достигнуть мира, пока страной руководит украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом заявила бывший пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«При правлении Зеленского Украина будет просто деградировать, не имея шансов на вступление в ЕС, проведение реформ или экономический рост. Кроме того, Украина не сможет достичь мира при Зеленском, человеке, который извлекает выгоду из войны», — написала она.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конфликт на Украине следует заморозить и вернуться к стамбульским договоренностям. Глава Казахстана отметил, что получает множество сигналов из Европейского союза и США относительно мирного урегулирования украинского конфликта.