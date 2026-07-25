Усик высказался о планах баллотироваться в президенты Украины

Боксер Усик сообщил, что не планирует баллотироваться в президенты Украины

Украинский боксер Александр Усик сообщил, что не планирует баллотироваться в президенты Украины, несмотря на результаты опроса о доверии к нему граждан. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Если бы у меня было такое мнение, то, думаю, за меня проголосовало бы больше людей. Но я не буду баллотироваться в президенты Украины», — высказался он.

Ранее Усик заявил, что после завершения карьеры хотел бы остаться в боксе в качестве инвестора, тренера или члена команды. Спортсмен отметил, что в будущем он также намерен заниматься бизнесом и больше времени уделять семье.