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16:44, 25 июля 2026 (обновлено: 16:47, 25 июля 2026)Бывший СССР

Путин ответил Токаеву на предложение заморозить украинский конфликт

Путин пообещал проинформировать Токаева об украинском конфликте
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин ответил на предложение президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева заморозить украинский конфликт. Его слова передает РИА Новости.

«Что касается украинского направления, то я Вас в ходе нашей беседы сегодняшней обязательно проинформирую в деталях», — заявил Путин.

Встреча лидеров проходит на полях Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

Ранее Токаев заявил, что конфликт на Украине стоит заморозить и вернуться к стамбульским договоренностям. Он отметил, что получает множество сигналов из Европы и США относительно украинского конфликта.

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