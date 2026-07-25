Путин ответил Токаеву на предложение заморозить украинский конфликт

Путин пообещал проинформировать Токаева об украинском конфликте

Президент России Владимир Путин ответил на предложение президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева заморозить украинский конфликт. Его слова передает РИА Новости.

«Что касается украинского направления, то я Вас в ходе нашей беседы сегодняшней обязательно проинформирую в деталях», — заявил Путин.

Встреча лидеров проходит на полях Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

Ранее Токаев заявил, что конфликт на Украине стоит заморозить и вернуться к стамбульским договоренностям. Он отметил, что получает множество сигналов из Европы и США относительно украинского конфликта.