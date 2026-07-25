Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:43, 25 июля 2026 (обновлено: 17:49, 25 июля 2026)Мир

В Германии самолет упал на жилой дом

В Германии легомоторный самолет упал на жилой дом
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Enrique Kaczor / IMAGO / Globallookpress.com

В Германии легкомоторный самолет упал на жилой дом, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на местную полицию.

Транспортное средство упало в субботу, 25 июля, на чердак дома около 11:00 (12:00 по московскому времени). Происшествие случилось в Гандеркезее (федеральная земля Нижняя Саксония).

По данным полиции, в результате произошедшего не выжил человек. Является ли он пилотом, на данный момент неизвестно. Спасатели не заметили внутри здания других людей, однако попасть в здание невозможно из-за угрозы обрушения. Информации о других пострадавших пока не поступало. Семьи, проживающей в этом доме, в момент произошедшего в здании не было.

Причина крушения не установлена. Воздушное сообщение на аэродроме Гандеркезее полностью приостановлено для работы беспилотников в зоне происшествия. На улице, где находится дом, временно отключено электроснабжение.

Ранее легкомоторный самолет Piper J3C-65 рухнул на крышу роскошного особняка в США в Техасе. Пилоту удалось выжить, в результате происшествия никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин ответил Токаеву на предложение заморозить украинский конфликт
    Токаев предложил запустить цифровой коридор Казахстан — Россия
    Электричка протаранила машину с водителем в российском регионе
    Токаев высказался о дипломатической гибкости Путина
    В Германии самолет упал на жилой дом
    Стало известно о гибели людей в Алешках во время объявленного Украиной режима тишины
    Названы лучшие продукты для ужина
    Россиянка описала быт в Японии фразой «в одной ванне по очереди греется вся семья»
    В Днепропетровской области взорвался склад боеприпасов
    Раскрыты подробности о семье подозреваемого в гибели ребенка в Тольятти
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok