В Германии самолет упал на жилой дом

В Германии легомоторный самолет упал на жилой дом

В Германии легкомоторный самолет упал на жилой дом, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на местную полицию.

Транспортное средство упало в субботу, 25 июля, на чердак дома около 11:00 (12:00 по московскому времени). Происшествие случилось в Гандеркезее (федеральная земля Нижняя Саксония).

По данным полиции, в результате произошедшего не выжил человек. Является ли он пилотом, на данный момент неизвестно. Спасатели не заметили внутри здания других людей, однако попасть в здание невозможно из-за угрозы обрушения. Информации о других пострадавших пока не поступало. Семьи, проживающей в этом доме, в момент произошедшего в здании не было.

Причина крушения не установлена. Воздушное сообщение на аэродроме Гандеркезее полностью приостановлено для работы беспилотников в зоне происшествия. На улице, где находится дом, временно отключено электроснабжение.

Ранее легкомоторный самолет Piper J3C-65 рухнул на крышу роскошного особняка в США в Техасе. Пилоту удалось выжить, в результате происшествия никто не пострадал.