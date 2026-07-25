Новак высказался о разрешении на выпуск топлива Евро-3

Вице-премьер Новак заявил, что разрешение на выпуск топлива Евро-3 является временным

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что производство бензина класса Евро-3 в России является временной мерой. Комментарий политика появился в Telegram-канале журналиста Александра Юнашева.

Новак отметил, что такой шаг был предпринят для насыщения внутреннего рынка топливом.

«Это временное решение, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка. При нормальной ситуации, конечно, должны будем производить только пятый класс, с лучшими экологическими характеристиками», — пообещал чиновник.

Также вице-премьер добавил, что мощностей для этого достаточно. Точных прогнозов по срокам возвращения Евро-5 он давать не стал.

Ранее россиянам рассказали об особенностях бензина Евро-3. Такой стандарт топлива применялся в европейских странах в начале 2000-х годов.