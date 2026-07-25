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18:22, 25 июля 2026 (обновлено: 18:28, 25 июля 2026)Мир

На Западе назвали сроки потери Донбасса Украиной

Меркурис: Украина потеряет оставшуюся часть Донбасса в ближайшие месяцы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украина может потерять оставшуюся часть Донбасса в течение нескольких месяцев. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Донбасс, скорее всего, будет потерян в течение следующих нескольких месяцев. В общем, в военной сфере у Киева дела идут совсем не по плану», — рассказал Меркурис.

Он отметил, что Российская армия продолжает наступать по всей линии фронта, а ситуация в Донбассе для Украины становится очень сложной.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что последствия ударов Вооруженных сил России по военным объектам Украины скажутся на Вооруженных силах Украины не сиюминутно, но скоро.

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