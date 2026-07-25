Атаку на турбазы в Кирилловке назвали демонстрацией лояльности Драпатого Зеленскому

Депутат Фомин: Атакой на турбазы в Кирилловке Драпатый демонстрирует лояльность Зеленскому

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый атакой на турбазы в Кирилловке в Запорожской области демонстрирует лояльность президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом в разговоре с ТАСС заявил депутат Херсонской областной думы Александр Фомин.

«Новый главком во время своих первых дней на должности должен показать максимум бесчеловечности, чтобы продемонстрировать лояльность Зеленскому и его команде», — прокомментировал он удар ВСУ по базам отдыха.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал число жертв атаки ВСУ на турбазы. По его словам, 11 человек не выжили в результате удара.

ВСУ атаковали турбазы в Кирилловке в ночь на 25 июля. Уточнялось, что украинская армия использовала большое количество беспилотников.