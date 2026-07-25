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16:42, 25 июля 2026 (обновлено: 16:50, 25 июля 2026)Бывший СССР

Возросло число жертв атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области

Балицкий: Жертвами атаки ВСУ на турбазу в Кирилловке стали 11 человек
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о росте жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на турбазы в поселке городского типа Кирилловка. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Число пострадавших в результате террористической атаки противника на турбазу в Кирилловке возросло до 16 человек, в том числе пятеро детей. 11 человек погибли, среди них четверо детей», — сообщил Балицкий и добавил, что местонахождение еще восьми человек остается неизвестным.

По словам губернатора, все пострадавшие размещены в медицинских учреждениях Запорожской области. Медики оказывают им помощь в полном объеме.

Ранее Следственный комитет СК России обнародовал видео с последствиями атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области. В размещенном ролике можно увидеть, что в результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура.

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