Возросло число жертв атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области

Балицкий: Жертвами атаки ВСУ на турбазу в Кирилловке стали 11 человек

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о росте жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на турбазы в поселке городского типа Кирилловка. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Число пострадавших в результате террористической атаки противника на турбазу в Кирилловке возросло до 16 человек, в том числе пятеро детей. 11 человек погибли, среди них четверо детей», — сообщил Балицкий и добавил, что местонахождение еще восьми человек остается неизвестным.

По словам губернатора, все пострадавшие размещены в медицинских учреждениях Запорожской области. Медики оказывают им помощь в полном объеме.

Ранее Следственный комитет СК России обнародовал видео с последствиями атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области. В размещенном ролике можно увидеть, что в результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура.

