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12:51, 25 июля 2026Силовые структуры

Опубликовано видео с последствиями атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области

СК опубликовал видео с последствиями атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с последствиями атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на туристические базы в Запорожской области. Кадры были размещены в Telegram-канале ведомства.

ВСУ нанесли удар по базам отдыха в поселке городского типа Кирилловка в ночь на 25 июля. В опубликованном ролике можно увидеть, что в результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура. Есть жертвы и пострадавшие.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте. На месте проводится комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что жертвами атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области стали восемь мирных жителей, в том числе двое детей. Он добавил, что удар наносился с использованием большого числа беспилотников.

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