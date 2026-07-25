Опубликовано видео с последствиями атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области

СК опубликовал видео с последствиями атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с последствиями атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на туристические базы в Запорожской области. Кадры были размещены в Telegram-канале ведомства.

ВСУ нанесли удар по базам отдыха в поселке городского типа Кирилловка в ночь на 25 июля. В опубликованном ролике можно увидеть, что в результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура. Есть жертвы и пострадавшие.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте. На месте проводится комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что жертвами атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области стали восемь мирных жителей, в том числе двое детей. Он добавил, что удар наносился с использованием большого числа беспилотников.