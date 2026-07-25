Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:25, 25 июля 2026Бывший СССР

ВСУ атаковали турбазы в Запорожской области

Посол Мирошник: ВСУ атаковали БПЛА турбазы в Запорожской области
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали туристические базы в Запорожской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram.

Отмечается, что ВСУ нанесли удар по турбазам в поселке городского типа Кирилловка. По предварительным данным, жертвами атаки стали восемь мирных жителей, в том числе двое детей. Еще 14 человек пострадали, среди них есть трое несовершеннолетних.

Мирошник добавил, что удар наносился с использованием большого количества беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На месте продолжаются спасательные работы.

25 июля стало известно, что ВСУ атаковали Ростовскую и Белгородскую области. В обоих регионах есть пострадавшие, им оказывают всю необходимую помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВС России продолжают выжигать украинские порты и оставляют ВСУ без топлива и света. Зеленский в ожидании нового мощного удара
    Российские «Герани» потопили балкер для грузов ВСУ в Черном море
    На Украине задержали организатора попавшей под удар выставки
    В Подмосковье лиса откусила мужчине палец на прогулке с собакой
    ВСУ атаковали турбазы в Запорожской области
    Правозащитники заявили о начале новой гонки вооружений
    Близкие отвернулись от Шурыгиной
    В России назвали способ борьбы с массированными атаками украинских дронов
    Москвичей предупредили об опасности
    Названы главные отличия россиян от американцев
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok