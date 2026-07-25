ВСУ атаковали турбазы в Запорожской области

Посол Мирошник: ВСУ атаковали БПЛА турбазы в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали туристические базы в Запорожской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram.

Отмечается, что ВСУ нанесли удар по турбазам в поселке городского типа Кирилловка. По предварительным данным, жертвами атаки стали восемь мирных жителей, в том числе двое детей. Еще 14 человек пострадали, среди них есть трое несовершеннолетних.

Мирошник добавил, что удар наносился с использованием большого количества беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На месте продолжаются спасательные работы.

25 июля стало известно, что ВСУ атаковали Ростовскую и Белгородскую области. В обоих регионах есть пострадавшие, им оказывают всю необходимую помощь.