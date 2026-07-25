Ростов и Белгород подверглись массированной атаке, загорелись гражданские объекты. Что известно о пострадавших и последствиях?

Слюсарь: Атака ВСУ на Ростовскую область принесла тяжкие последствия, 5 человек ранены

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершенная в ночь на субботу, 25 июля, принесла тяжкие последствия, пять мирных жителей пострадали. Глава российского региона Юрий Слюсарь отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) во всех районах области.

Подробности атаки на Ростовскую область

Ростовская область подверглась сегодня ночью массированной воздушной атаке. В результате уничтожены БПЛА и ракеты Юрий Слюсарь Губернатор Ростовской области

Слюсарь отметил, что в Ростове были повреждены два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящееся высотное здание, коммерческие организации, складские помещения.

Кроме того, в Азовском районе загорелся частный дом, в Красносулинском районе было повреждено административное здание пропускного пункта «Новошахтинск». Движение на участке было ограничено.

Также в Мясниковском районе были частично повреждены коммерческие объекты. Все пожары, возникшие на местах падения обломков БПЛА, были оперативно ликвидированы, подчеркнул Слюсарь.

БПЛА атаковали Белгородскую область

В ночь на 25 июля БПЛА атаковали Белгородскую область. В частности, в областном центре под удар попал многоквартирный дом на «Улитке» и магазин на улице Есенина.

К сожалению, есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы. Их обследуют. Наши врачи оказывают им всю необходимую помощь Александр Шуваев Врио губернатора Белгородской области

Точное число пострадавших врио губернатора не назвал.

ВСУ ударили по предприятию в 1300 километрах от границы

Утром 24 июля ВСУ нанесли удар по предприятию в Кирове, расположенному в 1300 километрах от границы. Жертвами атаки стали шесть человек, еще 32 получили ранения.

В ночь на 25 июля на территории Кировской области объявили трехдневный траур. Семьям погибших правительство выделит по 1,5 миллиона рублей, компенсацию также предоставит предприятие.

