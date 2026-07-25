Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 25 июля атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ракетами Ростовскую область. О серьезных последствиях рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«Сегодняшняя ночная атака принесла тяжкие последствия. Пять человек получили ранения: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе», — написал Слюсарь.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, двоих из них пришлось госпитализировать.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) работали по всех районах области.
В Советском и Железнодорожном районах Ростова из-за падения обломков вражеского беспилотника разрушения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие организации и складские помещения.
Частичные повреждения также получили инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск» в Красносулинском районе. Из-за чего введены ограничения движения.
Кроме того, пострадали коммерческие объекты в Мясниковском районе.
А также рухнувшие осколки БПЛА стали причиной пожара в частном доме в Азовском районе. На данный момент возгорание ликвидировано. В этом же районе повреждения получило административное здание.
Губернатор добавил, что информация о последствиях будет уточняться, а пострадавшим окажут необходимую помощь.
Ранее ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородской области.