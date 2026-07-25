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07:10, 25 июля 2026 (обновлено: 07:15, 25 июля 2026)Россия

Стало известно о серьезных последствиях атаки ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь: Атака ВСУ на Ростовскую область принесла тяжкие последствия, пять человек ранены
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 25 июля атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ракетами Ростовскую область. О серьезных последствиях рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Сегодняшняя ночная атака принесла тяжкие последствия. Пять человек получили ранения: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе», — написал Слюсарь.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, двоих из них пришлось госпитализировать.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) работали по всех районах области.

В Советском и Железнодорожном районах Ростова из-за падения обломков вражеского беспилотника разрушения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие организации и складские помещения.

Частичные повреждения также получили инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск» в Красносулинском районе. Из-за чего введены ограничения движения.

Кроме того, пострадали коммерческие объекты в Мясниковском районе.

А также рухнувшие осколки БПЛА стали причиной пожара в частном доме в Азовском районе. На данный момент возгорание ликвидировано. В этом же районе повреждения получило административное здание.

Губернатор добавил, что информация о последствиях будет уточняться, а пострадавшим окажут необходимую помощь.

Ранее ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородской области.

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