Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь нанесли массированный удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Белгороду и Белгородской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Шуваев в ночь на 25 июля.
В результате вражеского налета на улицах есть повреждения и возгорания. На местах работают пожарные расчеты. Специальные подразделения также продолжают работу.
К сожалению, есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы. Их обследуют, наши врачи оказывают им всю необходимую помощь
Кроме того, сообщалось о повреждении многоквартирного дома в микрорайоне «Улитка», там загорелся балкон. В других квартирах были выбиты окна, а также повреждена газовая труба.
Под атаку попал и магазин на улице Есенина, где пострадал мирный житель. Медики диагностировали у него осколочные ранения лица и бедра.
Воздушная опасность в регионе сохраняется.
Массированные удары беспилотниками и ракетный удар по Белгороду 23 и 24 июля
Киевский режим ежедневно бьет по приграничным районам. Так, 23 июля ВСУ ударили ракетами по Белгородскому округу.
В результате чего в поселке Октябрьский осколочное ранение ноги получила женщина, а также был поврежден автобус.
А в городе Шебекино боец «Орлана» получил осколочное ранение ноги при отражении атаки беспилотника. Мужчину доставили больницу, где оказали необходимую помощь,и отпустили на амбулаторное лечение.
Кроме того, осколочные ранения лица и ноги при атаке беспилотника на коммерческий объект в Белгороде получила еще одна женщина.
А в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа из-за атаки FPV-дрона пробита кровля и выбиты окна в частном доме.
В городе Грайворон от удара беспилотника произошло возгорание крыши частного дома, а в селе Гора-Подол Грайворонского округа взорвался дрон и перебил линию электропередачи.
В поселке Ракитное вражеский дрон ударил по предприятию — повреждены остекление помещения и девять единиц техники.
24 июля же ВСУ продолжили наносить удары по Белгороду и области. В районе села Веселая Лопань беспилотник атаковал тракториста. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. У него были диагностированы множественные осколочные ранения головы, переломы предплечья и голени.
Гражданские автомобили были атакованы и в Шебекино, в хуторе Ржавец, поселке Маслова Пристань, и в селе Николаевка . Один мужчина был доставлен с ранениями в больницу.
Погибшие мирные жители Белгородской области из-за атаки киевского режима
24 июля село Казачья Лисица Грайворонского округа подверглось ракетному обстрелу. В результате попадания снаряда в частный дом двое мужчин скончались от полученных травм.
Еще одной женщине удалось спасти, она в тяжелом состоянии была доставлена в больницу с осколочными ранениями шеи, рук и ног. Домовладение было разрушено.
В России объяснили удары ВСУ по гражданским объектам
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Лентой.ру» объяснил удары Киева по гражданским объектам тем, что их легче поразить, а также для демонстрации активности западным кураторам.
Журавлев подчеркнул, что вокруг магазинов и колледжей нет многоступенчатой системы противовоздушной обороны (ПВО), как у военного производства, нет наблюдательных пунктов и мобильных огневых групп, существующих ближе к линии фронта.
Со сложными целями Украина ничего поделать не может, но должна же как-то демонстрировать западным кураторам, что есть еще порох в пороховницах, вот и лупит, стараясь зацепить как можно больше мирных жителей
Парламентарий также подчеркнул, что среди сторонников Киева бытует ошибочное мнение, будто подобные атаки могут настроить россиян против властей. Но это не работает, а лишь увеличивает ненависть к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его генералам.
Ранее же стало известно о смерти секретаря белгородского отделения КПРФ Александра Логвинова, ВСУ ударили по автомобилю чиновника на заправочной станции.