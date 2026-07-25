ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородской области. Что известно к этому часу?

ВСУ атаковали беспилотниками Белгород и Белгородскую область, пострадали люди

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь нанесли массированный удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Белгороду и Белгородской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Шуваев в ночь на 25 июля.

В результате вражеского налета на улицах есть повреждения и возгорания. На местах работают пожарные расчеты. Специальные подразделения также продолжают работу.

К сожалению, есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы. Их обследуют, наши врачи оказывают им всю необходимую помощь Александр Шуваев Врио губернатора Белгородской области

Кроме того, сообщалось о повреждении многоквартирного дома в микрорайоне «Улитка», там загорелся балкон. В других квартирах были выбиты окна, а также повреждена газовая труба.

Под атаку попал и магазин на улице Есенина, где пострадал мирный житель. Медики диагностировали у него осколочные ранения лица и бедра.

Воздушная опасность в регионе сохраняется.

Массированные удары беспилотниками и ракетный удар по Белгороду 23 и 24 июля

Киевский режим ежедневно бьет по приграничным районам. Так, 23 июля ВСУ ударили ракетами по Белгородскому округу.

В результате чего в поселке Октябрьский осколочное ранение ноги получила женщина, а также был поврежден автобус.

А в городе Шебекино боец «Орлана» получил осколочное ранение ноги при отражении атаки беспилотника. Мужчину доставили больницу, где оказали необходимую помощь,и отпустили на амбулаторное лечение.

Кроме того, осколочные ранения лица и ноги при атаке беспилотника на коммерческий объект в Белгороде получила еще одна женщина.

А в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа из-за атаки FPV-дрона пробита кровля и выбиты окна в частном доме.

В городе Грайворон от удара беспилотника произошло возгорание крыши частного дома, а в селе Гора-Подол Грайворонского округа взорвался дрон и перебил линию электропередачи.

В поселке Ракитное вражеский дрон ударил по предприятию — повреждены остекление помещения и девять единиц техники.

24 июля же ВСУ продолжили наносить удары по Белгороду и области. В районе села Веселая Лопань беспилотник атаковал тракториста. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. У него были диагностированы множественные осколочные ранения головы, переломы предплечья и голени.

Гражданские автомобили были атакованы и в Шебекино, в хуторе Ржавец, поселке Маслова Пристань, и в селе Николаевка . Один мужчина был доставлен с ранениями в больницу.

Погибшие мирные жители Белгородской области из-за атаки киевского режима

24 июля село Казачья Лисица Грайворонского округа подверглось ракетному обстрелу. В результате попадания снаряда в частный дом двое мужчин скончались от полученных травм.

Еще одной женщине удалось спасти, она в тяжелом состоянии была доставлена в больницу с осколочными ранениями шеи, рук и ног. Домовладение было разрушено.

В России объяснили удары ВСУ по гражданским объектам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Лентой.ру» объяснил удары Киева по гражданским объектам тем, что их легче поразить, а также для демонстрации активности западным кураторам.

Журавлев подчеркнул, что вокруг магазинов и колледжей нет многоступенчатой системы противовоздушной обороны (ПВО), как у военного производства, нет наблюдательных пунктов и мобильных огневых групп, существующих ближе к линии фронта.

Со сложными целями Украина ничего поделать не может, но должна же как-то демонстрировать западным кураторам, что есть еще порох в пороховницах, вот и лупит, стараясь зацепить как можно больше мирных жителей Алексей Журавлев Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Парламентарий также подчеркнул, что среди сторонников Киева бытует ошибочное мнение, будто подобные атаки могут настроить россиян против властей. Но это не работает, а лишь увеличивает ненависть к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его генералам.

Ранее же стало известно о смерти секретаря белгородского отделения КПРФ Александра Логвинова, ВСУ ударили по автомобилю чиновника на заправочной станции.