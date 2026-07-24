Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове, расположенном почти в 1300 километрах от границы. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
Сегодня утром ракетой атаковано предприятие в Кирове
Какое предприятие подверглось атаке, Соколов не уточнил.
Как сообщает местный городской портал «Свойкировский.рф», кировчане услышали громкий хлопок около 6:45 утра.
Это первая ракетная атака на областной центр за все время конфликта — ранее регион сталкивался только с атаками беспилотников
Шесть человек стали жертвами удара ВСУ
Первое официальное сообщение об атаке на город было опубликовано около девяти часов утра. Спустя несколько часов глава региона сообщил о жертвах удара ВСУ.
В результате атаки киевского режима на предприятие в Кирове, к сожалению, пострадали 32 человека. Из них 6 человек погибли на месте
Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать всемерную поддержку. Пострадавшим, уточнил Соколов, оказывается медицинская помощь — от госпитализации до амбулаторного лечения.
Губернатор сообщил, что пожар, возникший на предприятии в результате ракетного удара, потушен, водоснабжение и подача электричества — восстановлены. Специалисты проводят обследование близлежащих жилых домов, после чего будет приниматься решение об оказании помощи.
Удар мог быть нанесен ракетой украинского производства
Как пишет украинское издание «Страна», удар по предприятию в Кирове мог быть нанесен ракетами украинского производства «Фламинго». Однако официального подтверждения этой информации нет.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку на предприятие в Кирове, назвал ее «дальнобойными санкциями», сработавшими на расстоянии почти 1350 километров.