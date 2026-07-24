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14:02, 24 июля 2026 (обновлено: 14:09, 24 июля 2026)Россия

ВСУ нанесли ракетный удар по российскому предприятию в 1300 километрах от границы. Есть жертвы, десятки ранены

Соколов: ВСУ с помощью ракет ударили по предприятию в Кирове
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове, расположенном почти в 1300 километрах от границы. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Сегодня утром ракетой атаковано предприятие в Кирове

Александр Соколовгубернатор Кировской области

Какое предприятие подверглось атаке, Соколов не уточнил.

Как сообщает местный городской портал «Свойкировский.рф», кировчане услышали громкий хлопок около 6:45 утра.

Это первая ракетная атака на областной центр за все время конфликта — ранее регион сталкивался только с атаками беспилотников

городской портал «Свойкировский.рф»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Шесть человек стали жертвами удара ВСУ

Первое официальное сообщение об атаке на город было опубликовано около девяти часов утра. Спустя несколько часов глава региона сообщил о жертвах удара ВСУ.

В результате атаки киевского режима на предприятие в Кирове, к сожалению, пострадали 32 человека. Из них 6 человек погибли на месте

Александр Соколовгубернатор Кировской области

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать всемерную поддержку. Пострадавшим, уточнил Соколов, оказывается медицинская помощь — от госпитализации до амбулаторного лечения.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Губернатор сообщил, что пожар, возникший на предприятии в результате ракетного удара, потушен, водоснабжение и подача электричества — восстановлены. Специалисты проводят обследование близлежащих жилых домов, после чего будет приниматься решение об оказании помощи.

Удар мог быть нанесен ракетой украинского производства

Как пишет украинское издание «Страна», удар по предприятию в Кирове мог быть нанесен ракетами украинского производства «Фламинго». Однако официального подтверждения этой информации нет.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку на предприятие в Кирове, назвал ее «дальнобойными санкциями», сработавшими на расстоянии почти 1350 километров.

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