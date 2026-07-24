Шесть человек стали жертвами удара ВСУ по предприятию в 1300 километрах от границы

Губернатор Соколов: Шесть человек стали жертвами удара ВСУ по предприятию в Кирове

Шесть человек стали жертвами ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Кирову, расположенному в 1300 километрах от границы. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в Telegram.

«В результате атаки киевского режима на предприятие в Кирове, к сожалению, пострадали 32 человека», — написал Соколов.

Губернатор уточнил, что всем пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь.

По информации Соколова, спасателям удалось потушить пожар на предприятии, которое попало под удар ВСУ.

О ракетном ударе ВСУ по Кирову стало известно утром 24 июля. Какое именно предприятие стало целью атаки ВСУ, неизвестно.

