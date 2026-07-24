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09:07, 24 июля 2026 (обновлено: 09:14, 24 июля 2026)Россия

Украина нанесла ракетный удар по российскому предприятию в 1300 километрах от границы

Губернатор Соколов: ВСУ ударили ракетой по предприятию в Кирове, есть пострадавшие
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове, городе, расположенном почти в 1300 километрах от границы. Об этом сообщил в Telegram губернатор Кировской области Александр Соколов.

Как рассказал чиновник, в результате атаки есть пострадавшие. Какое предприятие подверглось атаке, Соколов не уточнил.

«Есть пострадавшие. Всем оказывается помощь. На месте работают оперативные службы, ситуация под контролем», — написал в блоге глава Кировской области. Он призвал жителей не публиковать фото и видео последствий ракетного удара.

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