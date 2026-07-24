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13:03, 24 июля 2026 (обновлено: 13:16, 24 июля 2026)Россия

Раскрыты последствия удара ВСУ по российскому предприятию в 1300 километрах от границы

Соколов заявил об устранении последствий после удара ВСУ по предприятию в Кирове
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

На предприятии в Кирове, которое подверглось удару Вооруженных сил Украины (ВСУ), потушили пожар. Подробности об устранении последствий атаки сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в Telegram-канале.

«Устраняются последствия — восстановлено водоснабжение и подача электричества. Проводится обследование близлежащих жилых домов, после чего примем решение об оказании помощи», — написал он.

Глава региона напомнил, что публикация в СМИ и соцсетях видео и фото атак и их последствий запрещена.

Об ударе по предприятию в 1300 километрах от границы с Украиной стало известно ранее 24 июля. По словам Соколова, в результате атаки пострадали 32 человека, из которых шесть спасти не удалось.

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