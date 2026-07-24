Россия разбомбила военную выставку под Киевом. Там были видные представители украинской оборонки

ВС России разбомбили оружейную выставку под Киевом

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по оружейной выставке, проходившей на Украине. Об этом сообщило украинское информационное агентство «УНИАН» со ссылкой на основателя оборонной компании First Contact Валерия Боровика.

Россия ударила по полигону, где проходила выставка вооружения Валерий Боровик основатель оборонной компании First Contact

Боровик предположил, что удар, вероятно, наносился по конкретному мероприятию. По какому именно — не уточняется.

На Украине заявили о жертвах

Информацию об ударе ВС РФ по объекту в Киевской области, где находились представители украинской оборонной промышленности, подтвердили украинский совет оружейников и Киевская областная военная администрация. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат уточнил, что по полигону было нанесено как минимум два удара.

Фото: Telegram-канал «ДСНС України»

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что при ударе погибли шесть человек. По информации генерального прокурора республики Руслана Кравченко, число жертв достигло десяти человек. Также он сообщил об около сотни пострадавших.

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Что известно о выставке?

Попавшая под ракетный удар выставка оборонной промышленности была организована Ассоциацией производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий «Армада» и проходила на территории открытого стрелкового полигона Civil Safety Academy (CSA Open Air), расположенного в поселке Капитановка Киевской области, пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

Отмечается, что факт удара и присутствие на выставке подтвердили основатель компании First Contact и ряд других лиц, имеющих прямое отношение к военному производству.

При этом внештатный советник украинского президента по вопросам развития технологических направлений в сфере обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флэш сообщил, что его не было на мероприятии. Он пояснил, что не посещает мероприятия, связанные с военной индустрией, если не соблюдается ряд условий, влияющих на безопасность.

«Риски, по которым я не еду: отсутствие укрытия, анонс в интернете, огромное количество участников, зона досягаемости баллистики, ранний анонс места проведения», — заявил Флэш.

Фото: Telegram-канал «ДСНС України»

Военный паблик «Николаевский Ванек» также обратил внимание на онлайн-регистрацию для участия в выставке. По его мнению, благодаря этому российские военные могли узнать о дате, времени и месте ее проведения. Также он призвал не проводить подобные мероприятия в радиусе баллистики.

На Украине возбудили уголовное дело

Генпрокурор Украины сообщил о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 367 Уголовного кодекса о возможном ненадлежащем исполнении служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям.

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Следователям предстоит выяснить, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, а также какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.