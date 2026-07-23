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13:16, 23 июля 2026 (обновлено: 13:23, 23 июля 2026)Россия

Стало известно о смерти чиновника из КПРФ при ударе ВСУ на заправке в Белгороде

Жертвой удара дрона ВСУ по автомобилю на заправке в Белгороде стал секретарь КПРФ Логвинов
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: CHAI UM-IM / Shutterstock / Fotodom  

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по автомобилю чиновника на заправочной станции в Белгороде. Жертвой атаки стал секретарь городского отделения КПРФ Александр Логвинов. О его смерти сообщили в областном отделении партии.

Как стало известно, украинские военные ударили по машине Логвинова 21 июля. Чиновник получил несовместимые с жизнью травмы.

Александр Логвинов входил в состав Белгородского областного комитета КПРФ и занимал должность секретаря Белгородского горкома партии. Он неоднократно выдвигался кандидатом в депутаты различных уровней.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал о смерти экс-чиновника после украинского удара по заправке в приграничье. Невыжившим оказался бывший глава Обояни, бывший депутат областной думы, почетный работник общего образования России, учитель истории с многолетним стажем, бывший директор Обоянской школы № 2 Сергей Карелов. Ему было 63 года.

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