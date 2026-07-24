«Началось?» В России заявили об ударе по центру принятия решений Украины после обстрела военной выставки под Киевом

В Минобороны России подтвердили удар по центру принятия решений Украины

Атака на военную выставку под Киевом оказалась успешным ударом армии России по важной точке Украины. Ею оказался центр принятия решений.

Удар по центру принятия решений. Началось? Telegram-канал «Воевода вещает»

«Военный осведомитель» также указал, что попавшая под ракетный удар выставка оборонной промышленности была организована Ассоциацией производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий «Армада». Ее проводили на территории открытого стрелкового полигона Civil Safety Academy (CSA Open Air), расположенного в поселке Капитановка.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны раскрыло подробности атаки по выставке под Киевом

В Минобороны России дали комментарий по прошедшей атаке. В качестве подтверждения информации там также указали, что войска ударили по военной выставке в пригороде Киева.

На ней в тот момент, как утверждается, проходила демонстрация беспилотников украинского и иностранного производства. В частности, была представлена украинская техника «для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России», заявили в Минобороны.

На выставке были разработчики и производители беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также, по информации российского оборонного ведомства, в момент удара на мероприятии находились представители командования сил беспилотных систем украинских войск.

Удар ВС России по киевскому центру принятия решений попал на видео

Информация об атаке на объект под Киевом появилась 24 июля. Позже в сети появились кадры с места событий.

Украинские СМИ показали на видео последствия российской атаки. На записи видно частный сектор в районе Киева. Везде разбросаны обломки. Вдали же высокий столб дыма поднимается высоко вверх с места прилета. «Новые кадры с места прилета по военной выставке под Киевом», — говорилось в сообщении «Страны.ua».

Что известно о находившихся на выставке под Киевом во время атаки ВС России?

Информацию об ударе Вооруженных сил России, где находились представители украинской оборонной промышленности, вскоре после произошедшего подтвердили украинский совет и Киевская областная военная администрация. В свою очередь спикер ВСУ Юрий Игнат добавил, что было по меньшей мере два «прилета» по военному полигону.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский указал, что жертвами удара стали шесть человек. Позже появились данные о том, что число не выживших при ударе увеличилось и достигло десяти. При этом около ста человек, находившихся на военной выставке, пострадали.

«Страна.ua», в свою очередь, уточнила, что в мероприятии участвовал военный Андрей Кобзар. В СМИ также появлялась информация, что там в момент российской атаки находился и советник президента Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш. При этом позже он опроверг информацию в своем Telegram-канале.