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19:03, 24 июля 2026 (обновлено: 19:09, 24 июля 2026)Россия

В России заявили об ударе по центру принятия решений Украины

В России назвали атаку на военную выставку под Киевом ударом по центру принятия решений
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России нанесла удар по центру принятия решений Украины. Об этом заявили авторы Telegram-канала «Воевода вещает», комментируя атаку на военную выставку под Киевом.

Ранее в Минобороны России подтвердили, что военнослужащие ударили по военной выставке под Киевом, на которой проходила демонстрация беспилотников украинского и иностранного производства. По информации ведомства, в момент удара на мероприятии находились представители командования сил беспилотных систем украинских войск, а также сотрудники спецслужб.

Удар по центру принятия решений. Началось?

Telegram-канал «Воевода вещает»

Об атаке на объект под Киевом стало известно 24 июля. Позже украинские СМИ опубликовали кадры последствий удара — на них видно высокий столб дыма, который поднимается с места прилета.

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