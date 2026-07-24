В России заявили об ударе по центру принятия решений Украины

В России назвали атаку на военную выставку под Киевом ударом по центру принятия решений

Армия России нанесла удар по центру принятия решений Украины. Об этом заявили авторы Telegram-канала «Воевода вещает», комментируя атаку на военную выставку под Киевом.

Ранее в Минобороны России подтвердили, что военнослужащие ударили по военной выставке под Киевом, на которой проходила демонстрация беспилотников украинского и иностранного производства. По информации ведомства, в момент удара на мероприятии находились представители командования сил беспилотных систем украинских войск, а также сотрудники спецслужб.

Удар по центру принятия решений. Началось? Telegram-канал «Воевода вещает»

Об атаке на объект под Киевом стало известно 24 июля. Позже украинские СМИ опубликовали кадры последствий удара — на них видно высокий столб дыма, который поднимается с места прилета.