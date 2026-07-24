Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:09, 24 июля 2026 (обновлено: 18:21, 24 июля 2026)Россия

Минобороны России раскрыло подробности удара по военной выставке под Киевом

Минобороны: На военной выставке под Киевом находились ведущие разработчики БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ГСЧС Украины

Российские военнослужащие ударили по военной выставке под Киевом, где демонстрировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинского и иностранного производства. Подробности об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«В момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА», — говорится в сообщении.

Помимо этого, на выставке были представители командования сил беспилотных систем украинских войск, а также сотрудники спецслужб республики, планировавшие и осуществлявшие удары по территории России.

Информация об атаке на объект под Киевом появилась 24 июля. Затем в сети появились кадры с места удара. На видео можно заметить высокий столб дыма, поднимающийся от места прилета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Минобороны России раскрыло подробности удара по военной выставке под Киевом
    Раскрыта частая причина перегрева смартфона
    Россиянин попросил ужесточить ему наказание из-за панических атак от работы
    Минфин США продлил лицензию на продажу зарубежного бизнеса «Лукойла»
    В Дагестане показали ковер ручной работы за 15 миллионов рублей
    Бывший ведущий Первого канала уехал в Израиль и осуществил мечты
    Бразильский футболист «Зенита» оказался под угрозой ареста
    Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро
    Россиянам назвали самые неубиваемые машины
    Полицейский 14 лет насиловал женщин
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok