Минобороны России раскрыло подробности удара по военной выставке под Киевом

Минобороны: На военной выставке под Киевом находились ведущие разработчики БПЛА

Российские военнослужащие ударили по военной выставке под Киевом, где демонстрировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинского и иностранного производства. Подробности об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«В момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА», — говорится в сообщении.

Помимо этого, на выставке были представители командования сил беспилотных систем украинских войск, а также сотрудники спецслужб республики, планировавшие и осуществлявшие удары по территории России.

Информация об атаке на объект под Киевом появилась 24 июля. Затем в сети появились кадры с места удара. На видео можно заметить высокий столб дыма, поднимающийся от места прилета.