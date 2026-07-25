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00:18, 25 июля 2026 (обновлено: 00:20, 25 июля 2026)Россия

ВСУ атаковали Белгород

ВСУ атаковали Белгород, повреждены многоэтажные дома и магазины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород, в городе повреждены многоэтажные дома и магазины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

В частности, под удар попал многоквартирный дом на «Улитке». В результате загорелся балкон, возгорание оперативно ликвидировали. Также в здании были выбиты окна и повреждена газовая труба. Предварительно, пострадавших нет.

Также был атакован магазин на улице Есенина. В результате пострадал мирный житель, у него диагностированы осколочные ранения лица и бедра.

Подчеркивается, что в Белгороде несколько раз объявляли угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. По предварительной информации, пострадавших нет.

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