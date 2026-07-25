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01:43, 25 июля 2026 (обновлено: 01:44, 25 июля 2026)Россия

Стало известно о пострадавших в результате атаки ВСУ на российский регион

Шуваев: Белгород и Белгородская область находятся под атакой БПЛА ВСУ, есть пострадавшие
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Белгород и Белгородская область в ночь на 25 июля вновь оказались под массированной атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Шуваев в Telegram-канале рассказал о пострадавших и последствиях вражеского удара.

Все пострадавшие в результате налета оперативно госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь. О точном числе пострадавших пока не сообщается.

На улицах есть повреждения и возгорания, с которыми борются пожарные расчеты. Также продолжают работать специальные подразделения.

«Пожалуйста, не подходите к окнам и соблюдайте меры предосторожности. Воздержитесь от поездок и посещения улицы», — добавил Шуваев.

До этого сообщалось, что под удар попал многоквартирный дом на «Улитке» и магазин на улице Есенина.

Ранее ВСУ атаковали Ленинградскую область, под удар попали склады в Шушарах и Новосаратовке (Уткина Заводь).

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