Стало известно о пострадавших в результате атаки ВСУ на российский регион

Шуваев: Белгород и Белгородская область находятся под атакой БПЛА ВСУ, есть пострадавшие

Белгород и Белгородская область в ночь на 25 июля вновь оказались под массированной атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Шуваев в Telegram-канале рассказал о пострадавших и последствиях вражеского удара.

Все пострадавшие в результате налета оперативно госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь. О точном числе пострадавших пока не сообщается.

На улицах есть повреждения и возгорания, с которыми борются пожарные расчеты. Также продолжают работать специальные подразделения.

«Пожалуйста, не подходите к окнам и соблюдайте меры предосторожности. Воздержитесь от поездок и посещения улицы», — добавил Шуваев.

До этого сообщалось, что под удар попал многоквартирный дом на «Улитке» и магазин на улице Есенина.

Ранее ВСУ атаковали Ленинградскую область, под удар попали склады в Шушарах и Новосаратовке (Уткина Заводь).