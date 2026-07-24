Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:12, 24 июля 2026 (обновлено: 22:16, 24 июля 2026)Россия

Склад еще одной торговой сети пострадал от атаки БПЛА ВСУ под Петербургом

«Петрович» предупредил о задержках доставки из-за атаки БПЛА на склад под Петербургом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Склад еще одной торговой сети пострадал от атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Петербургом. Речь о логистическом комплексе «Уткина Заводь», где помещения арендовала в том числе строительная группа «Петрович», сообщает портал 47news.

На сайте компании предупреждают об изменении сроков доставки из-за атаки беспилотников на склад во Всеволожском районе Ленобласти, поскольку сотрудники временно прекратили работу.

«Один из распределительных центров "Петровича" в Санкт-Петербурге подвергся террористической атаке. Склад не работает. Часть доставок, запланированных в строительно-торговые центры и на адреса клиентов в Санкт-Петербурге и СЗФО, может быть перенесена на другие даты», — говорится в заявлении.

По данным 47news, складская инфраструктура, которую арендует строительно-торговый дом, повреждена незначительно, серьезных разрушений нет, жертвы отсутствуют.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Началось?» В России заявили об ударе по центру принятия решений Украины после обстрела военной выставки под Киевом
    Названо имя инициатора разбитой армией России военной выставки БПЛА под Киевом
    Склад еще одной торговой сети пострадал от атаки БПЛА ВСУ под Петербургом
    Житель ДНР погиб при атаке БПЛА ВСУ
    ЦСКА обыграл «Балтику» в первом матче нового сезона РПЛ
    Светлана Лобода напомнила про премьеру трека снимком топлес
    Экс-пресс-секретарь Зеленского сравнила потери России и Украины от эскалации
    Выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС уволили
    Украинца мобилизовали в вестибюле киевского метро
    Депутат Рады иронично высказался о зависимости Зеленского
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok