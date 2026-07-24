Склад еще одной торговой сети пострадал от атаки БПЛА ВСУ под Петербургом

«Петрович» предупредил о задержках доставки из-за атаки БПЛА на склад под Петербургом

Склад еще одной торговой сети пострадал от атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Петербургом. Речь о логистическом комплексе «Уткина Заводь», где помещения арендовала в том числе строительная группа «Петрович», сообщает портал 47news.

На сайте компании предупреждают об изменении сроков доставки из-за атаки беспилотников на склад во Всеволожском районе Ленобласти, поскольку сотрудники временно прекратили работу.

«Один из распределительных центров "Петровича" в Санкт-Петербурге подвергся террористической атаке. Склад не работает. Часть доставок, запланированных в строительно-торговые центры и на адреса клиентов в Санкт-Петербурге и СЗФО, может быть перенесена на другие даты», — говорится в заявлении.

По данным 47news, складская инфраструктура, которую арендует строительно-торговый дом, повреждена незначительно, серьезных разрушений нет, жертвы отсутствуют.