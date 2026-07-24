Над Петербургом поднялись столбы дыма. Татьяна Ким сделала заявление о новых атаках на склады Wildberries

Дроны ВСУ атаковали Ленобласть, под удар попали склады в Шушарах и Новосаратовке

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжают ликвидировать последствия атаки украинских беспилотников сегодня ночью. Под удар попали склады в Шушарах и Новосаратовке (Уткина Заводь).

До атаки Wildberries приостановила работу двух логистических комплексов в Шушарах и Уткиной Заводи — сотрудников эвакуировали, приемку и отгрузку товаров остановили.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подтвердил попадания БПЛА по складу в Новосаратовке — пострадало три человека, они в состоянии средней тяжести.

Что произошло?

О беспилотной опасности в воздушном пространстве Ленинградской области сообщили в 1:42, сразу за этим Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Пулково. В 2:58 появилась экстренная информация РСЧС об угрозе БПЛА в Петербурге, также сообщалось о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Отбой воздушной опасности в области объявили в 6:14, в городе — в 7:01. Силами ПВО было сбито 59 БПЛА.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Аэропорт Пулково после снятия ограничений начал работать по обновленному расписанию. За первые три часа после открытия аэрогавань приняла и отправила около 60 рейсов, с запасных аэродромов в Петербург прибыли семь самолетов. Там отметили, что все службы работают над выполнением суточного плана полетов по скорректированному расписанию.

Кадры с места

После ударов по складам над городом поднялись столбы дыма, которые запечатлели местные жители.

Пожар на комплексах тушили в том числе с помощью вертолета — его засняли над своими головами жители близлежащего Невского района Петербурга. Также местные заметили пожарный поезд.

Последствия

Сообщается, что на складе в Новосаратовке площадь возгорания составляет больше 50 тысяч квадратных метров.

Основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким подтвердила, что логистические комплексы компании пострадали, однако часть товаров и площадей удалось сохранить. По ее словам, сейчас все усилия компании «направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров».

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Кроме прилетов по складам, один из беспилотников, сбитых над Новосаратовкой, упал на здание старой больницы — она была заброшена, людей в здании не было. Глава администрации Свердловского городского поселения, куда входит Новосаратовка, Вадим Тулаев рассказал, что к местам прилетов «никого не пускают, включая нас». «Склады и склады. Никакой химии точно», — уточнил места попаданий БПЛА Тулаев.

Помимо этого, в результате попадания БПЛА рухнули конструкции одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. Обошлось без пострадавших.

Из-за удара в Шушарах на соседнем Московском шоссе ограничили движение. Кроме того, перекрыта улица Олеко Дундича. Жителей как минимум одного из домов на этой улице эвакуировали — молодой человек рассказал «Фонтанке», что он находится на улице с 7 утра.

Также остановили работу ближайшие к складу в Новосаратовке заправки — их операторы сообщают, что не работают в связи с пожаром.

Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о теракте после атаки на регионы. «Вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам Ленинградской области, в том числе по логистическому центру, расположенному во Всеволожском районе. В результате атаки пострадали мирные граждане, их количество уточняется», — добавили в СК.