Часть площадей и товаров на складах Wildberries уцелели после ночной атаки

Глава RWB Ким заявила о сохранении части площадей и товаров на складах после атаки 24 июля

Из-за атаки беспилотников в ночь на 24 июля пострадали логистические комплексы Wildberries в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе, однако часть товаров и площадей удалось сохранить. Об этом в своем Telegram-канале заявила основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

Она поблагодарила сотрудников, с помощью которых на складах удалось провести оперативную эвакуацию, так что в результате, по предварительным данным, никто не пострадал.

По словам Ким, сейчас все усилия компании «с направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров».

Ранее сообщалось, что работа двух логистических комплексов Wildberries в Санкт-Петербурге временно приостановлена. Данные о ее возобновлении уточнят дополнительно.

По данным Минобороны России, в ночь на 24 июля в атаке на территорию страны был задействован 571 дрон, что сделало ее одной из самых массированных за год. Беспилотники фиксировали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.