Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:48, 24 июля 2026Экономика

Часть площадей и товаров на складах Wildberries уцелели после ночной атаки

Глава RWB Ким заявила о сохранении части площадей и товаров на складах после атаки 24 июля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Из-за атаки беспилотников в ночь на 24 июля пострадали логистические комплексы Wildberries в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе, однако часть товаров и площадей удалось сохранить. Об этом в своем Telegram-канале заявила основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

Она поблагодарила сотрудников, с помощью которых на складах удалось провести оперативную эвакуацию, так что в результате, по предварительным данным, никто не пострадал.

По словам Ким, сейчас все усилия компании «с направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров».

Ранее сообщалось, что работа двух логистических комплексов Wildberries в Санкт-Петербурге временно приостановлена. Данные о ее возобновлении уточнят дополнительно.

По данным Минобороны России, в ночь на 24 июля в атаке на территорию страны был задействован 571 дрон, что сделало ее одной из самых массированных за год. Беспилотники фиксировали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Украина нанесла ракетный удар по российскому предприятию в 1300 километрах от границы
    Российский турист спас тонущую девочку во время экскурсии в Турции
    Жюри «Оскара» пришло в восторг от «Одиссеи» Кристофера Нолана
    Последствия резкого снижения ключевой ставки оценили
    Москвичей предупредили о надвигающемся циклоне
    Рианна устроила фотосессию в полупрозрачном нижнем белье для собственного бренда
    Босса якудза арестовали за строительство загадочной дороги на горе
    Раскрыт размер взысканной с Фургала компенсации
    В августе россияне массово заинтересовались поездками в один город Европы
    На Украине предрекли удары по инфраструктуре одного из регионов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok