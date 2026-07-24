Wildberries приостановил работу двух комплексов в Петербурге

Wildberries объявил о приостановке работы двух логистических центров в Санкт-Петербурге

Работу двух логистических комплексов Wildberries в Северной столице России решено временно приостановить. Информацию об этом распространила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) в своем Telegram-канале.

«Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи (оба — Санкт-Петербург) временно приостановлена», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данные о возобновлении работы центров уточнят дополнительно. Кроме того, за четыре часа до этого пресс-служба выпустила сообщение о том, что сортировочный центр в Симферополе эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности.

Ранее основательница компании, глава RWB Татьяна Ким заявила, что работающим на маркетплейсе продавцам окажут материальную поддержку. Она подчеркнула, что первоочередной задачей является помощь наименее защищенным предпринимателям. «Сегодня более 88 тысяч селлеров получат первые начисления», — говорится в заявлении от 22 июля.