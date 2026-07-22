Татьяна Ким рассказала о выплатах работающим на Wildberries продавцам

Основатель Wildberries Ким: Первыми выплаты получат наименее защищенные предприниматели

Wildberries окажет финансовую поддержку работающим на маркетплейсе продавцам. Первыми выплаты получат наименее защищенные предприниматели уже 22 июля, заявила журналистам основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

«В первую очередь нам важно начать начисления для самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей. Сегодня более 88 тысяч селлеров получат первые начисления», — сказала Ким. Она уточнила, что средства появятся на балансе продавцов в течение суток.

Основатель маркетплейса уточнила, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца.

Ранее пресс-служба Wildberries сообщила об эвакуации логистического центра в Краснодаре в соответствии с требованиями безопасности.