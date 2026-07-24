Ночную атаку дронов ВСУ на российские регионы оценили

Атаку 571 дрона ВСУ на российские регионы назвали одной из самых массированных за год

Атаку 571 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 24 июля на российские регионы назвали одной из самых массированных за год. С такой оценкой выступило агентство ТАСС, основываясь на данных Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, в течение минувшей ночи украинские беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

ТАСС указывает, что предыдущая крупная атака дронов ВСУ на регионы России прошла 26 июня. Тогда удалось ликвидировать 660 вражеских беспилотников.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись атаке ВСУ. Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры.