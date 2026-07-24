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08:48, 24 июля 2026 (обновлено: 08:49, 24 июля 2026)Россия

Ночную атаку дронов ВСУ на российские регионы оценили

Атаку 571 дрона ВСУ на российские регионы назвали одной из самых массированных за год
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Атаку 571 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 24 июля на российские регионы назвали одной из самых массированных за год. С такой оценкой выступило агентство ТАСС, основываясь на данных Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, в течение минувшей ночи украинские беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

ТАСС указывает, что предыдущая крупная атака дронов ВСУ на регионы России прошла 26 июня. Тогда удалось ликвидировать 660 вражеских беспилотников.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись атаке ВСУ. Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры.

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