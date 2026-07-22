Выплаты продавцам, безопасность людей и доступность товаров. Татьяна Ким сделала заявление на фоне атак на склады Wildberries

Ким пообещала выплаты продавцам, пострадавшим от атак на склады Wildberries

Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в беседе с журналистами назвала атаки на склады компании актом международного терроризма.

Атака Украины на объекты гражданской инфраструктуры, обычных граждан, наших сотрудников — акт международного терроризма Татьяна Ким глава RWB

Она уточнила, что 18 и 22 июля были нанесены удары по складам компании в Московской и Тамбовской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях. В результате атак есть жертвы и раненые.

Склад в Тамбовской области не пострадал и начнет работать в ближайшие дни, по остальным объектам идут устранение последствий и оценка ущерба, добавила основатель Wildberries.

Ранее сообщалось, что работу логистических центров Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановили на фоне ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В компании сообщили, что логистический комплекс маркетплейса Wildberries в Краснодаре эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности.

В приоритете безопасность людей

Татьяна Ким назвала приоритетом безопасность людей и сотрудников. По ее словам, при объявлении чрезвычайной ситуации в регионе компании важно защитить персонал. Регулярно проводятся тренировочные учения на объектах, определены ответственные, сразу же после объявления ракетной опасности люди оперативно эвакуируются.

Основатель Wildberries подчеркнула, что эти меры позволили сохранить тысячи человеческих жизней. Однако после террористических атак есть погибшие и пострадавшие, компания выплатит семьям погибших по два миллиона рублей, тяжело пострадавшим — один миллион рублей.

Безопасность людей –— наш приоритет, все наши объекты защищены теми же средствами защиты, что и любые другие промышленные объекты в России, в том числе силами ПВО. Сейчас атаки на промышленные объекты стали гораздо более интенсивными, мы делаем все возможное, чтобы защитить людей Татьяна Ким глава RWB

Говоря об атаке на логистические центры, Ким ранее уже отмечала, что люди являются приоритетом. «Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию», — написала она.

Ким пообещала выплаты продавцам

Wildberries окажет финансовую поддержку работающим на маркетплейсе продавцам. Первыми выплаты получат наименее защищенные предприниматели уже 22 июля, отметила глава компании.

В первую очередь нам важно начать начисления для самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей. Сегодня более 88 тысяч селлеров получат первые начисления Татьяна Ким глава RWB

Она уточнила, что средства появятся на балансе продавцов в течение суток. Основатель маркетплейса пояснила, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца.

Wildberries разрабатывает симулятор продаж для продавцов

Wildberries разрабатывает симулятор продаж, по которому продавцы будут получать деньги, как будто товары продаются со склада, сообщила Ким.

Продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада — с той скоростью, с теми ценами, с теми скидками, как они бы продавались, если бы они были на складах Татьяна Ким глава RWB

Речь идет о товарах, которые пострадали при атаке на склады маркетплейса. Компания разрабатывает симулятор продаж и для среднего и крупного бизнеса.

«Аналогичный механизм мы планируем реализовывать и в будущем по иным объектам», — отметила Ким.

Все товары, которые есть на витрине WB, доступны к заказу

Все товары, которые размещены в приложении Wildberries, доступны к заказу, несмотря на удары ВСУ по логистическим центрам маркетплейса, уточнила глава компании.

Все, что есть на витрине WB, доступно к заказу. Наша логистическая инфраструктура позволяет нам перестроить процессы так, чтобы пользоваться Wildberries было по-прежнему легко и удобно Татьяна Ким глава RWB

На фоне ударов по складам основатель Wildberries поблагодарила клиентов, которые поддерживают локальные бренды и делятся покупками товаров российских селлеров. «Мы с командой продолжаем работать для покупателей», — подчеркнула она.

