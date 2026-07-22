Работу складов Wildberries в двух городах приостановили на фоне ударов ВСУ

Работу складов Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановили на фоне ударов ВСУ

Работу логистических центров Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановили. Об этом сообщили в Telegram-канале «WB партнеры».

Работу складов временно остановили на фоне ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Товары, которые планировали привезти на склады, чья работа поставлена на паузу, можно отменить или привезти на любой другой объект.

«Стоимость хранения товаров на них перестанет начисляться с 22 июля. "О появлении новой информации будем оперативно сообщать на портале продавцов», — пояснили в Telegram-канале.

Глава российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким заявила об атаке на логистические центры компании. «Наш приоритет — люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию», — написала она.

В компании сообщили, что логистический комплекс маркетплейса Wildberries в Краснодаре эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности.