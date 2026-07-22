Татьяна Ким сделала заявление об атаках на склады в Краснодаре и Невинномысске

Ким заявила об атаке логистических центров Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

Глава российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким в своем Telegram-канале заявила об атаке логистических центров компании в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край).

«Наш приоритет — люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию», — написала Ким.

Она отметила, что совместно с профильными службами ведется работа по устранению последствий произошедшего.

Ранее пресс-служба Wildberries сообщила об эвакуации логистического центра в Краснодаре в соответствии с требованиями безопасности.