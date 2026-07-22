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21:36, 22 июля 2026Экономика

Татьяна Ким рассказала о доступе к товарам на Wildberries на фоне ударов ВСУ

Основатель Wildberries Ким: Все товары, которые есть на витрине WB, доступны к заказу
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Все товары, которые размещены в приложении Wildberries, доступны к заказу, несмотря на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по логистическим центрам маркетплейса. Об этом рассказала журналистам основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

«Все, что есть на витрине WB, доступно к заказу. Наша логистическая инфраструктура позволяет нам перестроить процессы так, чтобы пользоваться Wildberries было по-прежнему легко и удобно», — сказала Ким.

На фоне ударов по складам основатель Wildberries поблагодарила клиентов, которые поддерживают локальные бренды и делятся покупками товаров российских селлеров. «Мы с командой продолжаем работать для покупателей», — подчеркнула она.

Ким также отметила, что Wildberries окажет финансовую поддержку работающим на маркетплейсе продавцам. Первыми выплаты получат наименее защищенные предприниматели уже 22 июля.

Ранее работу логистических центров Wildberries в Краснодаре и Невинномысске временно приостановили на фоне ударов ВСУ. Товары, которые планировали привезти на склады, чья работа поставлена на паузу, можно отменить или привезти на любой другой объект.

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