Основатель Wildberries назвала приоритетом безопасность людей

Основатель Wildberries Татьяна Ким назвала приоритетом безопасность людей

Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким назвала приоритетом безопасность людей и сотрудников. Об этом она заявила в беседе с журналистами.

По словам Ким, при объявлении чрезвычайной ситуации в регионе компании важно защитить персонал. Регулярно проводятся тренировочные учения на объектах, определены ответственные, сразу же после объявления ракетной опасности люди оперативно эвакуируются.

Основатель Wildberries подчеркнула, что эти меры позволили сохранить тысячи человеческих жизней. Однако после террористических атак есть погибшие и пострадавшие, компания выплатит семьям погибших по два миллиона рублей, тяжело пострадавшим — один миллион рублей.

«Безопасность людей –— наш приоритет, все наши объекты защищены теми же средствами защиты, что и любые другие промышленные объекты в России, в том числе силами ПВО. Сейчас атаки на промышленные объекты стали гораздо более интенсивными, мы делаем все возможное, чтобы защитить людей», — сказала Татьяна Ким.

Ранее Ким заявила об атаке на логистические центры компании. Она поблагодарила команду за оперативную эвакуацию сотрудников и подчеркнула, что совместно с профильными службами ведется работа по устранению последствий.

